La roggia Colturana è inquinata e il caso è stato portato all’attenzione del Pirellone. Il rappresentante locale chiede aiuto, affermando che un piccolo comune non può gestire da solo i costi di questa situazione. Dalla Regione Lombardia è arrivata una risposta che indica la volontà di sostenere l’ente nelle prossime azioni. La richiesta di supporto è stata accompagnata da segnali positivi.

Inquinamento della roggia Colturana, "un piccolo comune come il nostro non può e non deve affrontare da solo oneri di questa portata. Dalla Regione Lombardia è emerso un chiaro orientamento a sostenere il nostro Ente nelle prossime azioni". Così il sindaco di Colturano Giulio Guala a pochi giorni dalla seduta della Commissione ambiente del Consiglio regionale della Lombardia, nella quale il caso della roggia Colturana è stato trattato e ripercorso attraverso l’audizione di vari soggetti, dallo stesso Comune fino all’Arpa e alle associazioni ambientaliste. La questione riguarda l’ inquinamento del canale che scorre alla periferia di Colturano, dove per anni sono confluiti gli scarichi fognari (irregolari) delle aziende della vicina zona industriale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Roggia inquinata, il caso al Pirellone: "Segnali positivi: non lasciateci soli"

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