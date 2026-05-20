Caso Palmoli | Marsilio parla di segnali positivi per la riunificazione

Il caso Palmoli ha attirato l'attenzione dopo le dichiarazioni del presidente della regione, che ha parlato di segnali positivi in vista di una possibile riunificazione. La nuova sede del Comune, ancora da definire, è al centro delle discussioni e si cerca di capire come potrà contribuire a riunire le parti coinvolte. Intanto, alcuni genitori hanno incontrato i loro figli in una struttura protetta situata a Vasto, in un tentativo di favorire i rapporti e il confronto tra le parti.

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? Punti chiave Come potrà la nuova casa del Comune favorire la riunificazione?. Chi ha incontrato i figli nella struttura protetta di Vasto?. Quali passi concreti stanno seguendo i legali per il reinserimento?. Perché la tutela dei minori guida le decisioni della Regione?.? In Breve I coniugi Trevallion si preparano al trasferimento in una casa messa a disposizione dal Comune di Palmoli.. L'avvocato Simone Pillon ha incontrato i genitori e visitato la struttura protetta di Vasto martedì.. I tre figli sono ospitati nella struttura di Vasto dal novembre scorso.. Il dialogo coinvolge garanti dei minori, assistenti sociali e legali della famiglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Palmoli: Marsilio parla di segnali positivi per la riunificazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Marsilio si sbilancia sulla famiglia nel bosco: "Segnali positivi per riunirla""Stiamo assistendo a qualche segnale positivo per una soluzione alla vicenda della 'famiglia nel bosco', di avvicinamento delle parti e di maggiore... Como-Napoli, segnali positivi per Conte: può arrivare la convocazione!Giovanni Di Lorenzo si avvicina al ritorno in gruppo e punta alla convocazione contro il Como.