Gli ultimi tre video pubblicati sui social di Mario Roggero prima del suo arresto hanno totalizzato 39 milioni di visualizzazioni. Gli account Instagram e TikTok dell’uomo sono stati al centro di un forte clamore online. La notizia dell’arresto ha suscitato reazioni di varia natura tra gli utenti, che hanno espresso opinioni diverse sui social. La vicenda ha attirato l’attenzione di una vasta platea, rendendo virali i contenuti pubblicati nei giorni precedenti.

Gli ultimi tre video postati dagli account social di Mario Roggero su Instagram e TikTok, prima che le porte del carcere di Bollate si chiudessero alle sue spalle, hanno ottenuto complessivamente 39 milioni di visualizzazioni. Solo quello postato a ridosso della conferma da parte della Cassazione della condanna a 14 anni e 9 mesi, ha ottenuto oltre 1,6 milioni di like e 78 mila commenti, sommando anche in questo caso il carico riversati dagli utenti sui due profili di Instagram e TikTok. Numeri impressionanti, che fanno emergere l’ampiezza della polarizzazione e che testimonia quanto gli italiani siano rimasti coinvolti dalla vicenda del gioielliere di Grinzane Cavour. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roggero travolge il web: 39 milioni di visualizzazioni e il Paese sceglie da che parte stare

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