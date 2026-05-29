crolla la disoccupazione i sindacati scioperano ma il paese reale sa da che parte stare

Notizia in breve

I sindacati di base hanno indetto uno sciopero in risposta ai recenti dati pubblicati dall’Istat, che segnalano un calo della disoccupazione e un aumento dell’occupazione. I dati indicano che il tasso di disoccupazione è sceso a valori record, mentre il numero di persone occupate è aumentato rispetto al periodo precedente. Nonostante lo sciopero, la maggior parte della popolazione sembra continuare a seguire le tendenze segnate dai numeri ufficiali. La protesta riguarda principalmente le condizioni di lavoro e le modalità di rappresentanza.