Crolla la disoccupazione i sindacati scioperano Ma il Paese reale sa da che parte stare
I sindacati di base hanno indetto uno sciopero in risposta ai recenti dati pubblicati dall’Istat, che segnalano un calo della disoccupazione e un aumento dell’occupazione. I dati indicano che il tasso di disoccupazione è sceso a valori record, mentre il numero di persone occupate è aumentato rispetto al periodo precedente. Nonostante lo sciopero, la maggior parte della popolazione sembra continuare a seguire le tendenze segnate dai numeri ufficiali. La protesta riguarda principalmente le condizioni di lavoro e le modalità di rappresentanza.
Sindacati di base in sciopero, mentre l’Istat divulga nuovi dati sul record dell’occupazione in Italia e il crollo della disoccupazione: la prima arriva al tasso del 63,1% e in un mese, da marzo ad aprile, registra 123mila posti di lavoro in più; la seconda scende al 5,1%, segnando il tasso più basso dal 2004. La circostanza fa emergere tutto il paradosso di mobilitazioni ideologiche convocate in nome del “no alla guerra” e contro il “genocidio in Palestina”, il cui unico risultato è creare disagio ai cittadini. Più per l’effetto allarme che per l’adesione effettiva: i dati che arrivano dalle grandi città parlano di servizi che hanno sostanzialmente continuato a funzionare, sebbene in alcuni casi con qualche limitazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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