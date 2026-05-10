Un cuoco, scrittore e volontario ha deciso di dedicarsi a cause che ritiene importanti, affrontando scelte che comportano rinunce e sacrifici. Qualche tempo fa, ha deciso di impegnarsi seriamente per lasciare un segno, scegliendo di mettere in discussione le proprie priorità. La sua volontà di fare qualcosa di significativo ha portato a una riflessione sulla possibilità di cambiare strada e sui rischi connessi a queste decisioni.

Qualche tempo fa mi sono messo in testa che della mia vita volevo fare qualcosa che valesse la pena di essere ricordato. Qualcosa di più. Qualcosa che lasciasse un segno. Ho scollinato, ho passato i cinquanta, e quindi il tempo delle cazzate è finito. Due passioni nella vita. Una sempre esplicitata, l’altra sempre tenuta nascosta. La prima sono le belle donne, la seconda la scrittura. Ma dato che sono felicemente sposato da poco meno di trent’anni, le belle donne le guardo da lontano e mi dedico solo alla mia, che è bellissima. La scrittura invece me la sono tenuta dentro per anni, quasi come una cosa privata, mia soltanto. Poi, a un certo punto, ho pensato che fosse arrivato il momento di rendere partecipe il resto del mondo di quello che avevo nella testa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cuoco, scrittore e volontario: quando si sceglie davvero da che parte stare si perde sempre qualcosa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Rocco Casalino si candida a Ceglie Messapica: “Bisogna scegliere da che parte stare”Casalino in campo a Ceglie Messapica: “Dai comuni per rafforzare il fronte contro le destre” Rocco Casalino entra ufficialmente in politica locale e...

Milan, parla Turci: “Sembra che Nkunku abbia perso serenità. Da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più”Tommaso Turci (giornalista per 'DAZN') è stato intervistato in esclusiva dalla nostra redazione per parlare dei temi più caldi del mondo Milan.