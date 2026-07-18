roggero la destra ha il suo eroe

La presidente del Consiglio ha espresso sostegno verso un uomo condannato per duplice omicidio, senza nominarlo, in un intervento che sembra avvicinarsi a una difesa politica. Nel frattempo, il leader della Lega valuta una candidatura politica per questa figura, considerata un “eroe” dalla destra. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni tra gli esponenti politici, mentre la figura rimane al centro di polemiche.

Lotta armata Senza mai nominarlo, la presidente del Consiglio difende l’uomo condannato per duplice omicidio. Salvini pensa di candidarlo Lotta armata Senza mai nominarlo, la presidente del Consiglio difende l’uomo condannato per duplice omicidio. Salvini pensa di candidarlo Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Alle 16.40 di ieri pomeriggio Mario Roggero è entrato nel carcere di Bollate, a Milano. Atteso da una folla di cronisti e di sostenitori,... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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A destra fanno a gara per intestarsi la battaglia politica su Mario RoggeroA destra si sono registrati diversi tentativi di assumere la leadership nella discussione politica su Mario Roggero.

Temi più discussi: La vendetta non è legittima difesa. La Cassazione condanna Roggero e dà uno schiaffo alla destra; Roggero in carcere, la destra se lo contende: Lega valuta candidatura; I social, Vannacci e le t-shirt col suo nome: così Mario Roggero è diventato un simbolo; La Cassazione ha confermato la condanna del gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori.

Grazia per #MarioRoggero Il centro destra ha avviato una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero. Mi auguro che siano in molti a sottoscriverla, perché rigore e umanità sono i due pilastri che rendono la giustizia e le istituzioni credibili. x.com

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