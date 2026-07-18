Un uomo di 72 anni, condannato a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nel suo negozio, si è costituito nel carcere di Bollate. È arrivato nel pomeriggio, intorno alle 16. Il gioielliere piemontese aveva già ottenuto una grazia dal presidente della Repubblica, e ora si attende una risposta a una richiesta di clemenza simile.

Mario Roggero, il gioielliere piemontese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto al suo negozio, si è costituito nel carcere di Bollate, dove è arrivato intorno alle 16.30. «Come si può sentire uno che sta entrando per 15 anni in carcere a 72 anni? È un ergastolo. Viva la giustizia italiana», ha dichiarato con tono sarcastico ai cronisti presenti all’arrivo. «Questo è il massimo per i delinquenti, che saranno facilitati a continuare a rubare», ha aggiunto. Rivolgendosi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Roggero ha poi affermato: «Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti. 🔗 Leggi su Laverita.info

Segui gli aggiornamenti su Mattarella.

© Laverita.info - Roggero si costituisce: «Mattarella ha graziato Minetti, mi aspetto lo stesso»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roggero si costituisce: Mattarella ha graziato Minetti, mi aspetto lo stesso

Notizie e thread social correlati

Milano, Mario Roggero si costituisce in carcere a Bollate: «Spero in Mattarella: ha graziato uno scafista e Nicole Minetti»Il gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori si è costituito volontariamente nel carcere di Bollate.

Mario Roggero si costituisce in carcere a Bollate: «Mattarella? Ha graziato uno scafista e Nicole Minetti, si metta una mano sulla coscienza»Il gioielliere condannato a quasi 15 anni di reclusione per aver ucciso due rapinatori si è consegnato nel carcere di Bollate.

Temi più discussi: L'ira di Roggero in carcere a Bollate: 'Mattarella ha graziato Minetti, si metta una mano sulla coscienza'; Grazia a Roggero, l'iniziativa di Nordio e perché Mattarella ha richiamato il ministro; Roggero entra in carcere: Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza; Roggero entra a Bollate: Mattarella si metta una mano sulla coscienza.

Roggero si costituisce a Bollate: Mattarella ha graziato Minetti, me l'aspetto anche io #ANSA ansa.it/sito/notizie/p… x.com

Mario Roggero in carcere a Bollate. Il gioielliere lancia un appello a Mattarella per la graziaMario Roggero circondato dai giornalisti al suo arrivo al carcere di Bollate (Foto Claudio ... msn.com

Roggero nel carcere di Bollate: Mattarella ha graziato Minetti, ora si metta una mano sulla coscienza. Il ministero della Giustizia: iter non è partitoC'è l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per avere ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile 2021. Lo ... ilmessaggero.it