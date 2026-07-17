Il gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori si è costituito volontariamente nel carcere di Bollate. È arrivato alle 16.40 e ha dichiarato di sperare in una grazia, citando il presidente della Repubblica. La condanna definitiva è stata pronunciata per il reato di omicidio, e l’uomo ha scelto di consegnarsi dopo aver ottenuto la sentenza definitiva.

Il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per avere ucciso due rapinatori, è arrivato alle 16.40 nel carcere di Bollate per consegnarsi. Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto ha fatto ha risposto «sì, ma con il senno di poi, bisogna trovarsi in quelle situazioni». Poi, sempre parlando con i giornalisti mentre entrava nel penitenziario, ha proseguito: «A Mattarella cosa direi? Che ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che il presidente dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e poi vedere. Io me l’aspetterei la grazia». 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, Mario Roggero si costituisce in carcere a Bollate: «Spero in Mattarella: ha graziato uno scafista e Nicole Minetti»

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Quando lo Stato risarcisce i criminali - La Zanzara 18.2.2026

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Milano, Mario Roggero è arrivato al carcere di Bollate per costituirsi. «Pentito di quanto ho fatto, ma bisogna trovarsi in quelle situazioni»Un gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori si è costituito nel carcere di Bollate.

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