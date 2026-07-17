Il gioielliere condannato a quasi 15 anni di reclusione per aver ucciso due rapinatori si è consegnato nel carcere di Bollate. L'uomo è arrivato alle 16.40 e ha scelto di costituirsi volontariamente. In passato, ha criticato alcune decisioni di un ex presidente, accusando di aver graziato uno scafista e una ex consigliera regionale.

Il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per avere ucciso due rapinatori, è arrivato alle 16.40 nel carcere di Bollate per consegnarsi. Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto ha fatto ha risposto «sì, ma con il senno di poi, bisogna trovarsi in quelle situazioni». Poi, sempre parlando con i giornalisti mentre entrava nel penitenziario, ha proseguito: «A Mattarella cosa direi? Che ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che il presidente dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e poi vedere. Io me l’aspetterei la grazia». 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Mario Roggero si costituisce in carcere a Bollate: «Mattarella? Ha graziato uno scafista e Nicole Minetti, si metta una mano sulla coscienza»

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Roggero arriva a Bollate: «Mattarella Dopo grazia a Minetti si metta una mano sulla coscienza»

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Milano, Mario Roggero si costituisce in carcere a Bollate: «Spero in Mattarella: ha graziato uno scafista e Nicole Minetti»Il gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori si è costituito volontariamente nel carcere di Bollate.

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Temi più discussi: Il gioielliere Mario Roggero non è ancora in carcere, fratello: Provato, ma è resiliente; Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Mario Roggero, condanna confermata: Per me è un ergastolo. Salvini a Mattarella: Conceda la grazia; Mario Roggero verso il carcere: Portate avanti la mia battaglia. Lo sfogo social per salutare i sostenitori, ma in serata i legali lo convincono a non consegnarsi ancora.

È stato emesso l’ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane condannato mercoledì 15 luglio dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo nell’aprile del 2021. Mentre tutto il centr x.com

Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori reddit

Mario Roggero si è costituito al carcere di Bollate. La moglie chiede la graziaLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Mario Roggero, il gioielliere non si era costituito: ora c'è l'ordine di carcerazione ... tg24.sky.it

Mario Roggero condannato a 14 anni di carcere: perché il gioielliere non si è ancora costituitoMario Roggero prende tempo prima della costituzione in carcere mentre si riaccende lo scontro sulla legittima difesa e sulla grazia. notizie.it