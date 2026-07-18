Roggero Salvini | non attacchi né pressioni per Mattarella su grazia

Il ministro dell’interno ha affermato che non ci sono state pressioni o attacchi riguardo alla richiesta di grazia fatta dalla moglie di un detenuto. Ha aggiunto che la richiesta è stata considerata corretta e che spetta al presidente della Repubblica decidere liberamente sui tempi e le modalità di eventuale concessione.

Milano, 18 lug. (askanews) - "Non ci sono stati attacchi nei confronti di nessuno. Noi non facciamo pressioni. Sua moglie ha chiesto la grazia e, a mio avviso, ha fatto bene: sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente dal presidente della Repubblica nei tempi e nei modi che vorrà. Perchè è lui l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti". Lo ha detto sulla grazia a Mario Roggero il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, incontrando la stampa dopo la visita nel carcere di Bollate al gioielliere condannato per l'omicidio dei suoi rapinatori. Davanti al penitenziario i giovani della Lega hanno organizzato un presidio di solidarietà per la grazia a Roggero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Caso Roggero, Salvini: Grazia Nessuna pressione su Mattarella, deciderà liberamente

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