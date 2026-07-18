Dopo aver visitato il gioielliere nel carcere di Bollate, il vicepremier ha dichiarato che la decisione sulla grazia spetta al presidente della Repubblica, senza pressioni esterne. Ha aggiunto che si sta valutando una possibile candidatura politica, senza specificare dettagli. La questione riguarda un caso giudiziario che ha suscitato attenzione pubblica e politica.

Il caso di Mario Roggero continua ad alimentare il dibattito politico. Dopo aver fatto visita al gioielliere nel carcere di Bollate, il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini è tornato a chiedere attenzione per la vicenda giudiziaria dell’uomo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nel suo negozio di Grinzane Cavour. Salvini ha affrontato sia il tema della richiesta di grazia presentata dalla famiglia sia quello di una possibile candidatura politica del gioielliere, precisando che ogni decisione spetta esclusivamente al presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Roggero, Salvini dopo la visita in carcere: “La grazia? Deciderà Mattarella senza pressioni. Valutiamo candidatura”

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Salvini fa visita a Roggero in carcere: Sarei orgoglioso di candidarlo con la Lega

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Temi più discussi: Nordio avvia istruttoria per grazia a Roggero. Mattarella lo convoca; Nordio: Grazia a Roggero. Poi lo stop di Mattarella, ma c’era l’input di Meloni; Mattarella si fa sentire con Nordio. Il ministro convocato dopo l'istruttoria sulla grazia a Roggero (invocata dalle destre); Roggero, Nordio ricevuto al Colle: Puntualizzati i limiti delle attribuzioni del ministro sulla grazia.

nessuno discute il fatto che sia Mattarella a decidere se concedeere o meno la grazia... o ci vuole dire che quando si è trattato della Minetti, si è svegliato e da solo ha detto: oggi dò la grazia alla Minetti! Ovvio che qualcuno gli sottoponga i casi e nel caso di # x.com

Caso Roggero, Salvini: No pressione, Mattarella sceglierà liberamenteRoggero sta bene, noi non facciamo pressione su nessuno, non ci sono attacchi nei confronti di nessuno. La moglie ha chiesto grazia e ha fatto bene e sono ... lapresse.it

Salvini, per Roggero nessuna pressione su Mattarella, deciderà liberamenteRoggero sta bene. Noi non facciamo pressione su nessuno, non ci sono attacchi nei confronti di nessuno. (ANSA) ... ansa.it