Roggero Salvini si appella a Mattarella | Ora la grazia

Salvini ha chiesto al presidente della Repubblica di concedere la grazia a un gioielliere condannato per aver sparato a rapinatori nel suo negozio nel 2021. La richiesta si basa sulla speranza che la Corte di Cassazione possa annullare la condanna definitiva. La vicenda riguarda un episodio in cui due rapinatori sono morti e uno è rimasto ferito durante un tentativo di furto. La decisione finale sulla grazia non è ancora stata comunicata.

In tanti hanno sperato fino alla fine che Mario Roggero, il gioielliere che il 28 aprile 2021 ha sparato ai rapinatori che avevano tentato il colpo nel suo negozio, uccidendone due e ferendone uno, venisse assolto in Cassazione. Ma così non è stato e gli ermellini hanno confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere inflitta dalla Corte d’Assise d’Appello. Roggero, 72enne, già oggi si costituirà in carcere, come dichiarato dai suoi avvocati, ma la politica che non ha mai smesso di chiedere che venisse riconosciuta la legittima difesa oggi si appella a Sergio Mattarella. È Matteo Salvini il primo a lanciare il messaggio. “Io sto, in tanti stiamo con Mario Roggero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Matteo Salvini e lappello a Mattarella per chiedere la grazia per Roggero - RTL 102.5

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