Roggero non merita il carcere | Salvini chiede la grazia a Mattarella dopo la condanna definitiva del gioielliere

Il tribunale di cassazione ha confermato la condanna definitiva a quasi 15 anni di carcere per un gioielliere che, nel 2021, ha ucciso due rapinatori durante un tentativo di furto nel suo negozio. La notizia ha portato a una richiesta di grazia da parte di un esponente politico al presidente della Repubblica, sostenendo che il gioielliere non meriti il carcere.

La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. La sentenza riaccende lo scontro politico tra richieste di grazia e nuovi appelli per modificare la legge sulla legittima difesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Matteo Salvini chiede la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi

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