Alle 16.40 di ieri, si sono diffuse voci sulla possibilità che Mario Roggero, appena entrato in carcere, possa ottenere una sospensione temporanea della pena o una grazia. La famiglia ha presentato domanda di clemenza, mentre l’interessato ha dichiarato di sentirsi come in carcere a vita e ha annunciato che nel tempo in cella studierà l’inglese. Si discute anche di una presunta grazia concessa a scafisti e assassini.

Le voci, le ipotesi e i dubbi si rincorrono fino alle 16.40 di ieri: «Forse ora che gli avvocati e la moglie hanno presentato domanda di grazia e la sospensione temporanea della pena, Mario Roggero non verrà». E ancora: «Ma allora, se invece lo facesse, quando potrebbe costituirsi?». L’orologio intanto scorre. L’ordine di carcerazione della Procura di Asti segna come limite le 16.30. Passano dieci minuti e una Bmw grigia svolta nel parcheggio del carcere di Bollate, periferia nord di Milano. Una folla di cronisti insegue l’auto, che accelera e prova a circumnavigare le telecamere. Dal lato passeggero anteriore, scende Mario Roggero, 72 anni, il gioielliere condannato mercoledì in via definitiva a 14 anni e 9 mesi. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Mario Roggero, il primo giorno in carcere: «Mi sento all'ergastolo, in cella studierò l'inglese. Mattarella ha graziato scafisti assassini»

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Mario Roggero, il passato del gioielliere: dai pugni al fidanzato della figlia alla pistola

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