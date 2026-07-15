Uccise due rapinatori e ne ferì un terzo | condannato a 14 anni e 9 mesi in via definitiva Salvini | Chiederò la grazia per lui

Da firenzepost.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nel suo negozio avvenuta il 28 aprile 2021. La sentenza è stata emessa dopo il processo e la condanna definitiva. In seguito, un rappresentante politico ha dichiarato che chiederà la grazia per lui.

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ROMA – Condannato in via definitiva a definitiva 14 anni e 9 mesi Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l’assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. “Si costituirà già oggi, 15 luglio 2026, non attenderà”, dicono i suoi avvocati Stefano Marcolini e Sergio Rovani all’uscita dalla Cassazione. Su dove andrà, i legali non si espongono: “Deve essere una sua decisione comunicarlo anche alla stampa”. I giudici hanno rigettato il ricorso presentato dal difensore dell’imputato. Hanno quindi fatto passare in giudicato quanto deciso nel dicembre dello scorso anno dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Uccise due rapinatori e ne ferì un terzo: condannato a 14 anni e 9 mesi in via definitiva. Salvini: “Chiederò la grazia per lui”
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Cassazione, definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero

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