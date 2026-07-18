Due deputati di un partito di opposizione sono stati citati in giudizio per aver presentato denunce contro membri di un’altra forza politica, accusandoli di aver attaccato la maggioranza. La causa riguarda presunte azioni di diffamazione e accuse rivolte ai rappresentanti di un partito di governo. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni politiche tra le forze di maggioranza e opposizione. La causa è attualmente in corso in tribunale.

Per anni si è parlato di "sinistra Ztl" o di "comunisti al caviale", formule giornalistiche diventate quasi luoghi comuni. Al di là degli slogan, resta però una questione politica: la percezione di una classe dirigente più incline a un approccio burocratico e formalistico che alla comprensione delle paure e delle difficoltà quotidiane di commercianti, lavoratori e famiglie. Il caso di Mario Roggero rappresenta, sotto questo profilo, uno degli esempi più controversi. Nelle reazioni seguite al dibattito sulla possibile grazia e sulla legittima difesa, alcune dichiarazioni di esponenti del Partito Democratico, tra cui Laura Boldrini e Chiara Braga, sono state interpretate da molti come la dimostrazione di una scarsa sensibilità nei confronti della vittima. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roggero, le dem Braga e Boldrini processano le vittime per attaccare la maggioranza

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