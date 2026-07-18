Nel 2005, un gioielliere minacciò con una pistola il fidanzato della figlia. La vicenda è stata giudicata da una corte d’assise e da una corte d’appello, che hanno condannato l’uomo a 14 anni e 9 mesi di reclusione. La condanna si basa anche su un precedente episodio, nel quale il soggetto era stato coinvolto in comportamenti violenti. La sentenza è stata confermata in secondo grado.

L’episodio risale al 2005 ed emerge dalla sentenza della Corte d’Assise di Asti e da quella della Corte d’appello di Torino che ha condannato il gioielliere a 14 anni e 9 mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

© Milano.repubblica.it - Roggero, la notte in carcere e il precedente: minacciò con la pistola il fidanzato della figlia

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Mario Roggero: 14 anni e 9 mesi. Grazia subito | Documentario

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Quando Roggero minacciò con una pistola il fidanzato della figlia: il precedente richiamato nella sentenza per gli omicidi dei rapinatoriNel 2005, un uomo minacciò con una pistola il fidanzato della figlia, episodio già segnalato in passato durante una lite.

Mario Roggero e il precedente col fidanzato della figlia, lo schiaffo a lei e la pistola in faccia a lui: l’episodio nel 2005 dopo un’altra rapinaNel 2005, Mario Roggero è stato coinvolto in un episodio violento che riguarda il precedente con il fidanzato della figlia.

Temi più discussi: Il gioielliere convinto dalle figlie a prenotare un hotel: Stai con noi. Il carcere può attendere; Caso Roggero: perché la Cassazione ha confermato la condanna; Grazia a Roggero, l'iniziativa di Nordio e perché Mattarella ha richiamato il ministro; Mario Roggero verso il carcere: Portate avanti la mia battaglia. Lo sfogo social per salutare i sostenitori, ma in serata i legali lo convincono a non consegnarsi ancora.

Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate dove farà visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Ro x.com

Mario Roggero al carcere di Bollate: Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, ha graziato Minetti reddit

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