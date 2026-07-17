Nel 2005, un uomo minacciò con una pistola il fidanzato della figlia, episodio già segnalato in passato durante una lite. La stessa arma è stata citata anche nella sentenza riguardante gli omicidi dei rapinatori. La pistola è stata trovata in possesso dell’uomo al momento dell’arresto. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’episodio o sulle conseguenze legali.

Una pistola già impugnata in passato durante una lite. È un episodio risalente al 2005 – come riporta l’Ansa – quello che emerge dagli atti delle sentenze con cui la Cassazione ha reso definitiva la pena a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l’assalto al suo negozio nell’aprile 2021. Il precedente, richiamato nelle motivazioni della Corte d’Assise d’Appello di Torino e confermato dalla Suprema Corte, non riguarda una rapina né una vicenda di legittima difesa. Al centro c’è una lite familiare degenerata in una minaccia armata. Per quei fatti Roggero, nel 2007, aveva patteggiato davanti al Tribunale di Alba una pena di due mesi, sostituita con una multa da 2. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quando Roggero minacciò con una pistola il fidanzato della figlia: il precedente richiamato nella sentenza per gli omicidi dei rapinatori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mario Roggero, nel 2005 il precedente, lite a casa del fidanzato della figlia, ragazzo preso a pugni, pistola puntata ai genitori: “Bastar*i”

Mario Roggero e il precedente col fidanzato della figlia, lo schiaffo a lei e la pistola in faccia a lui: l’episodio nel 2005 dopo un’altra rapinaNel 2005, Mario Roggero è stato coinvolto in un episodio violento che riguarda il precedente con il fidanzato della figlia.

Temi più discussi: Caso Roggero: perché la Cassazione ha confermato la condanna; La storia di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato per l'omicidio di due ladri; Inseguì i rapinatori e li freddò in strada: ecco perché quella di Roggero non fu legittima difesa; La rapina a Mario Roggero: ecco cosa accadde in quei drammatici tre minuti.

Mario Roggero sarebbe m*** secondo la sua stessa logica reddit

La Cassazione ha appena reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, confermando quanto già stabilito in primo e secondo grado: i giudici hanno escluso che al momento degli spari esistesse ancora un pericolo attuale, evidenziando c x.com

Quando Roggero minacciò con una pistola il fidanzato della figliaAveva impugnato una pistola e minacciato tre persone, finendo nei guai. Nel passato giudiziario di Mario Roggero c'è anche un precedente emerso dagli atti delle sentenze confermate mercoledì dalla Cas ... ansa.it

Roggero prese a pugni e minacciò con la pistola il fidanzato della figlia e i genitori. La vicenda del 2005 finita con un patteggiamentoC'è un precedente nel passato giudiziario di Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo subito ... ilmessaggero.it