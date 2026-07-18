Roggero la destra si mobilita

Da quotidiano.net 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La destra si mobilita sul caso del gioielliere Mario Roggero. Giorgia Meloni ha pubblicato un messaggio su X, dove ha espresso un commento, alzando i toni ma senza entrare nei dettagli. La leader del partito ha evitato di prendere una posizione netta, mantenendo un tono di cautela. La vicenda ha suscitato reazioni tra i sostenitori del blocco politico. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle accuse o alle eventuali indagini in corso.

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Sul caso del gioielliere Mario Roggero, Giorgia Meloni sceglie la linea della calcolata prudenza: si espone su X, alza i toni ma evita di scoprirsi troppo. "Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto", scrive la premier, richiamando la norma dell’ultimo decreto sicurezza che cancella i risarcimenti e sigillando il concetto con un perentorio: "Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali". Una strategia mirata, che concentra i riflettori sul dettaglio più controverso — il maxi-risarcimento ai parenti dei rapinatori — e sorvola sul duplice omicidio, senza sfiorare il tema della grazia. È la tattica del... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Confronto su grazia a Roggero: Decisione spetta a Presidente

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