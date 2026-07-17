Mario Roggero, condannato a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un tentativo di rapina nella sua gioielleria nel 2021, è stato portato nel carcere di Bollate. La Cassazione ha confermato la sentenza. Nel frattempo, la destra politica si divide sulla sua figura: alcuni gruppi, tra cui Futuro Nazionale e la Lega, hanno espresso interesse a valutare una sua candidatura, mentre altri non si sono pronunciati.

Mario Roggero ha appena varcato le porte del carcere di Bollate, dove inizierà a scontare la pena di 14 anni e nove mesi confermata dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l’assalto alla sua gioielleria nell’aprile del 2021. Intanto la destra fa a gara di solidarietà. Dal partito di Vannacci alla Lega di Salvini, senza dimenticare il governo, già in campo per la grazia. Contestualmente alla richiesta di clemenza presentata dalla moglie, Mariangela Sandrone, il ministero della Giustizia di Carlo Nordio ha avviato l’istruttoria finalizzata all’eventuale concessione della grazia, in coordinamento con la Procura Generale della Corte d’Appello di Torino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roggero, la destra si litiga il gioielliere. Dal flash mob di Futuro Nazionale alla Lega: “Valutiamo la sua candidatura”

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