Tutti i capigruppo di maggioranza hanno iniziato una raccolta di firme e organizzato manifestazioni contro Roggero. La mobilitazione viene definita come una mossa farsa da parte della destra vannacciana, secondo alcune fonti. Le azioni sono state avviate in seguito a determinate decisioni prese dall’amministrazione. La protesta si è svolta in diverse occasioni pubbliche, con partecipazione di gruppi politici di opposizione e cittadini. Nessun intervento ufficiale è stato ancora comunicato da parte delle autorità coinvolte.

Dopo che tutti i capigruppo di maggioranza – e sottolineo tutti – hanno avviato una raccolta di firme e inscenato varie altre forme di protesta a sostegno del gioielliere condannato in via definitiva per avere inseguito e sparato a tre rapinatori, uccidendone due, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha subito fatto sapere di avere avviato le pratiche per la grazia. Sergio Mattarella lo ha quindi convocato per «puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica come confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 200 del 2006» (così l’asciutto quanto spietato comunicato del Quirinale). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La mobilitazione della destra per Roggero è una farsa vannacciana

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