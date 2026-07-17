A destra fanno a gara per intestarsi la battaglia politica su Mario Roggero

Da fanpage.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A destra si sono registrati diversi tentativi di assumere la leadership nella discussione politica su Mario Roggero. Le fazioni si sono confrontate pubblicamente, ciascuna proponendo la propria versione dei fatti e rivendicando un ruolo dominante nel dibattito. Nel frattempo, il podcast di Fanpage.it, “Nel caso te lo fossi perso”, continua a riassumere le principali notizie del giorno, aggiornando gli ascoltatori sulle evoluzioni di questa vicenda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo del caso Roggero e della gara interna alla destra per intestarsi la battaglia sulle sorti del gioielliere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Caso Roggero, la Cassazione conferma la condanna definitiva. Ma è gara a destra a intestarsi la battaglia per la “difesa sempre legittima”La Cassazione ha confermato la condanna definitiva a quasi 15 anni di carcere per un uomo che ha ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un...

Il gioielliere Mario Roggero in carcere: “Portate avanti la battaglia per una legge giusta e contro la criminalità”Un gioielliere di 72 anni è stato condannato e si trova in carcere, dopo aver ucciso due rapinatori e ferito un altro durante un assalto nel suo...

Temi più discussi: La vendetta non è legittima difesa. La Cassazione condanna Roggero e dà uno schiaffo alla destra; I social, Vannacci e le t-shirt col suo nome: così Mario Roggero è diventato un simbolo; La Cassazione ha confermato la condanna del gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori; Caso Roggero: perché la Cassazione ha confermato la condanna.

mario roggero a destra fanno aA destra fanno a gara per intestarsi la battaglia politica su Mario RoggeroLa Cassazione, cioè il terzo e ultimo grado di giudizio, ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 aveva ucciso due persone e ne aveva ferita una terz ... fanpage.it

mario roggero a destra fanno aPer grazia pretesa. L'incredibile assalto al Colle delle destre per RoggeroLa solidarietà al gioielliere che ha ucciso due rapinatori arriva da un post di Meloni, dalla strampalata ipotesi di candidatura con la Lega, dalla difesa di ... huffingtonpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web