A destra fanno a gara per intestarsi la battaglia politica su Mario Roggero

A destra si sono registrati diversi tentativi di assumere la leadership nella discussione politica su Mario Roggero. Le fazioni si sono confrontate pubblicamente, ciascuna proponendo la propria versione dei fatti e rivendicando un ruolo dominante nel dibattito. Nel frattempo, il podcast di Fanpage.it, “Nel caso te lo fossi perso”, continua a riassumere le principali notizie del giorno, aggiornando gli ascoltatori sulle evoluzioni di questa vicenda.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo del caso Roggero e della gara interna alla destra per intestarsi la battaglia sulle sorti del gioielliere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il gioielliere Mario Roggero in carcere: “Portate avanti la battaglia per una legge giusta e contro la criminalità”Un gioielliere di 72 anni è stato condannato e si trova in carcere, dopo aver ucciso due rapinatori e ferito un altro durante un assalto nel suo...

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Per grazia pretesa. L'incredibile assalto al Colle delle destre per RoggeroLa solidarietà al gioielliere che ha ucciso due rapinatori arriva da un post di Meloni, dalla strampalata ipotesi di candidatura con la Lega, dalla difesa di ... huffingtonpost.it