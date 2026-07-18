Roggero in carcere Boldrini se la prende con Lega e FdI | Indecente sciacallaggio
Mario Roggero, gioielliere di 72 anni, sta vivendo un vero e proprio dramma. Tanti a manifestare solidarietà nei suoi confronti e ad augurarsi che l'uomo riceva la grazia. Ma quali che siano le ragioni e le opinioni, ieri pomeriggio Roggero si è presentato alle porte del carcere di Bollate, in risposta all'ordine di carcerazione. In questo clima di dolore e di rabbia, poteva forse mancare il commento sferzante di certi personaggi della sinistra? "Ancora una volta, Salvini e Meloni sciacallano su un caso di cronaca per soffiare sul fuoco della questione sicurezza e per inseguire Vannacci", ha dichiarato Laura Boldrini, commentando la levata di scudi dei leader del centrodestra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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