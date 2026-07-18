Mario Roggero, gioielliere di 72 anni, sta vivendo un vero e proprio dramma. Tanti a manifestare solidarietà nei suoi confronti e ad augurarsi che l'uomo riceva la grazia. Ma quali che siano le ragioni e le opinioni, ieri pomeriggio Roggero si è presentato alle porte del carcere di Bollate, in risposta all'ordine di carcerazione. In questo clima di dolore e di rabbia, poteva forse mancare il commento sferzante di certi personaggi della sinistra? "Ancora una volta, Salvini e Meloni sciacallano su un caso di cronaca per soffiare sul fuoco della questione sicurezza e per inseguire Vannacci", ha dichiarato Laura Boldrini, commentando la levata di scudi dei leader del centrodestra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roggero in carcere, Boldrini se la prende con Lega e FdI: "Indecente sciacallaggio"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Caso Roggero, Boldrini: “Sciacallaggio da destra”

Le toghe tornano all'attacco. E Boldrini: "Sciacallaggio da destra"Le toghe dell’Associazione Nazionale Magistrati hanno criticato duramente le recenti dichiarazioni di un esponente politico di centrodestra,...

Temi più discussi: Roggero entra in carcere, la moglie chiede la grazia: è scontro governo-toghe; La grazia? Me l’aspetterei. Le parole di Roggero prima dell’ingresso in carcere; Mario Roggero, gira una brutta voce dal carcere: Ha pianto, è provato | Libero Quotidiano.it; Mario Roggero, il delirio rosso di Ilaria Salis: Uomo, bianco, classe media | Libero Quotidiano.it.

Prima notte in carcere per Mario Roggero. Raccolte per lui 160mila firmeL'incontro con l'avvocato e con Salvini. Il ministro Nordio avvia istruttoria per chiedere la grazia al Quirinale. Sale lo scontro politico ... rainews.it

Roggero in carcere, Boldrini se la prende con Lega e FdI: Indecente sciacallaggioMario Roggero è finito al centro dello scontro tra magistratura e governo, e certi esponenti della sinistra non perdono occasione. Ecco che cosa ha detto Laura Boldrini ... ilgiornale.it