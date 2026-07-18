Roggero in carcere Boldrini se la prende con Lega e FdI | Indecente sciacallaggio

Da ilgiornale.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mario Roggero, gioielliere di 72 anni, sta vivendo un vero e proprio dramma. Tanti a manifestare solidarietà nei suoi confronti e ad augurarsi che l'uomo riceva la grazia. Ma quali che siano le ragioni e le opinioni, ieri pomeriggio Roggero si è presentato alle porte del carcere di Bollate, in risposta all'ordine di carcerazione. In questo clima di dolore e di rabbia, poteva forse mancare il commento sferzante di certi personaggi della sinistra? "Ancora una volta, Salvini e Meloni sciacallano su un caso di cronaca per soffiare sul fuoco della questione sicurezza e per inseguire Vannacci", ha dichiarato Laura Boldrini, commentando la levata di scudi dei leader del centrodestra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

roggero in carcere boldrini se la prende con lega e fdi indecente sciacallaggio
© Ilgiornale.it - Roggero in carcere, Boldrini se la prende con Lega e FdI: "Indecente sciacallaggio"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Caso Roggero, Boldrini: “Sciacallaggio da destra”

Le toghe tornano all'attacco. E Boldrini: "Sciacallaggio da destra"Le toghe dell’Associazione Nazionale Magistrati hanno criticato duramente le recenti dichiarazioni di un esponente politico di centrodestra,...

Temi più discussi: Roggero entra in carcere, la moglie chiede la grazia: è scontro governo-toghe; La grazia? Me l’aspetterei. Le parole di Roggero prima dell’ingresso in carcere; Mario Roggero, gira una brutta voce dal carcere: Ha pianto, è provato | Libero Quotidiano.it; Mario Roggero, il delirio rosso di Ilaria Salis: Uomo, bianco, classe media | Libero Quotidiano.it.

roggero in carcere boldriniPrima notte in carcere per Mario Roggero. Raccolte per lui 160mila firmeL'incontro con l'avvocato e con Salvini. Il ministro Nordio avvia istruttoria per chiedere la grazia al Quirinale. Sale lo scontro politico ... rainews.it

roggero in carcere boldriniRoggero in carcere, Boldrini se la prende con Lega e FdI: Indecente sciacallaggioMario Roggero è finito al centro dello scontro tra magistratura e governo, e certi esponenti della sinistra non perdono occasione. Ecco che cosa ha detto Laura Boldrini ... ilgiornale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web