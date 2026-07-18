Le toghe dell’Associazione Nazionale Magistrati hanno criticato duramente le recenti dichiarazioni di un esponente politico di centrodestra, definendole uno sciacallaggio. La polemica riguarda le tensioni tra la magistratura e il governo, con alcuni giudici che si oppongono alle posizioni del centrodestra e al referendum del marzo scorso. La discussione si concentra sulla percezione di interferenze politiche nel sistema giudiziario.

Torna lo scontro tra magistratura e governo, almeno tra una parte delle toghe, quella che si riconosce nell’Anm, il sindacato più barricadero e ostile al centrodestra, promotore del No al referendum dello scorso marzo. A rinfocolare le tensioni è proprio la vicenda di Mario Roggero, destinatario di una condanna pesantissima, a 72 anni. «Non si può sottovalutare il tema delle aggressioni e delle violenze a danno di commercianti o in abitazioni di privati cittadini, ma questo semmai attiene al profilo della prevenzione dei reati e del controllo del territorio», ha sentenziato il presidente dell’Anm Giuseppe Tango. «Vorrei ricordare che la legge prevede già il sacrosanto istituto della legittima difesa, ma non può tollerare la vendetta privata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Le toghe tornano all'attacco. E Boldrini: "Sciacallaggio da destra"

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