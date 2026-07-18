Un consigliere vicino al presidente ha confermato che il ministro della Giustizia può avviare l’istruttoria per la clemenza, contrariamente alle critiche dei media che lo hanno definito ignorante. La dichiarazione si trova in un libro scritto dal consigliere, che chiarisce le procedure legali coinvolte. La posizione del consigliere smentisce le accuse di incompetenza rivolte al ministro, sostenendo che le sue funzioni sono correttamente esercitate secondo la legge.

I media hanno bollato il Guardasigilli come un ignorante. Ma a smentirli è proprio il consigliere di Mattarella, che in un libro spiega come il ministro possa dare avvio all’istruttoria per la clemenza. Avvenne così, tra l’altro, sotto i mandati di Scalfaro e Napolitano Fase 1: al Quirinale alberga un illuminato custode del bene pubblico, capace di forzare le rigide maglie della legge quando serve, e quando ci sono di mezzo i bimbi. Fase 2: al Quirinale c’è un semplice notaio, le verifiche della fase istruttoria sono in capo al ministero della Giustizia, giù le mani da Mattarella. Fase 3 (ieri): la grazia è prerogativa del presidente della Repubblica, Nordio è un ignorante di diritto nonostante decenni da pm. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Roggero: il consigliere del presidente dà ragione a Nordio

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