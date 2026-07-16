Caso Mario Roggero Mattarella riceve Nordio al Quirinale | La grazia è facoltà esclusiva del Presidente della Repubblica

Notizia in breve

Il presidente della Repubblica ha ricevuto il ministro della Giustizia al Quirinale. Durante l'incontro, è stato ricordato che la concessione della grazia spetta esclusivamente al Capo dello Stato, come stabilito dalla Costituzione e confermato dalla Corte Costituzionale. Una nota ufficiale del Quirinale ha precisato che il ministro non ha competenze in merito e che questa prerogativa rimane esclusiva del Presidente.