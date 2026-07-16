Caso Mario Roggero Mattarella riceve Nordio al Quirinale | La grazia è facoltà esclusiva del Presidente della Repubblica
Il presidente della Repubblica ha ricevuto il ministro della Giustizia al Quirinale. Durante l'incontro, è stato ricordato che la concessione della grazia spetta esclusivamente al Capo dello Stato, come stabilito dalla Costituzione e confermato dalla Corte Costituzionale. Una nota ufficiale del Quirinale ha precisato che il ministro non ha competenze in merito e che questa prerogativa rimane esclusiva del Presidente.
Una nota del Quirinale chiarisce i limiti delle competenze del ministro della Giustizia: sulla concessione della grazia decide esclusivamente il presidente della Repubblica, come previsto dalla Costituzione e confermato dalla Corte Costituzionale Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Mario Roggero, Mattarella riceve Nordio: «Grazia spetta solo al presidente della Repubblica»
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