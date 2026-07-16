Il ministro della Giustizia si è recato al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica. La questione della grazia a Mario Roggero resta aperta: il Quirinale ha precisato che la decisione spetta esclusivamente al presidente. La discussione tra i due riguarda il caso specifico, senza ulteriori dettagli pubblici. Nessuna comunicazione ufficiale sulle prossime mosse o eventuali decisioni da parte del presidente.

Per il centrodestra la partita politica che riguarda Mario Roggero non è ancora chiusa: il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si è recato al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nordio ha avviato l’istruttoria per la concessione della grazia al gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Il Colle, con una nota, ha ribadito che la facoltà di concedere la grazia spetta “esclusivamente” al Capo dello Stato. “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Ministro della Giustizia, Carlo... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Nordio da Mattarella per la grazia a Mario Roggero, chiara precisazione dal Quirinale: "Spetta al presidente"

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Mario Roggero, Mattarella riceve Nordio: «Grazia spetta solo al presidente della Repubblica»

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