Roggero Gratteri | ‘no grazia prima di un percorso in carcere’

Mario Roggero ha ricevuto un rifiuto di grazia prima di iniziare un periodo di detenzione. Secondo un rappresentante legale, le polemiche attorno al caso sono di natura politica. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza definitiva, e le prove, tra cui numerosi video, sono state acquisite. La posizione ufficiale è che bisogna rispettare le leggi e le procedure previste dal codice penale.

Sul caso Mario Roggero “credo che queste polemiche siano politiche, nel senso che è chiaro che nel momento in cui c’è una sentenza definitiva della Corte di Cassazione e nel momento in cui le prove sono state acquisite, con molti video che documentano, bisogna accettare le leggi, il codice è quello, gli articoli sono quelli. Di grazia non si può parlare prima di andare in carcere. Ci vuole un percorso, bisogna dimostrare fattivamente il ravvedimento se c’è stato. Sono gli educatori poi all’interno del carcere che documenteranno la progressione, il cambiamento, il mutamento, anche psicologico del detenuto. Non possiamo continuare a fare i processi sui giornali o in televisione o nelle trasmissioni televisive”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Roggero, Gratteri: «Non si può parlare di grazia prima del percorso in carcere»

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