Mario Roggero arriva in carcere a Bollate le ultime parole prima di entrare | Io pentito? La moglie deposita domanda di grazia

Il 17 luglio, un uomo è stato portato nel carcere di Bollate, in provincia di Milano, dopo che un ordine di carcerazione è stato emesso questa mattina. Si tratta di un gioielliere di Gallo di Grinzane, nel Cuneese. Prima di entrare, ha pronunciato alcune parole, chiedendosi se fosse pentito. La moglie ha presentato una domanda di grazia.

È arrivato al carcere di Bollate, nel Milanese, Mario Roggero, dopo che questa mattina 17 luglio è arrivato l’ordine di carcerazione per il gioielliere di Gallo di Grinzane, nel Cuneese. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se fosse pentito per aver ucciso i due rapinatori per cui è stato condannato anche dalla Cassazione, il gioielliere ha risposto: «Sì, ma con il senno di poi, bisogna trovarsi in quelle situazioni». L’ordine di carcerazione. Il provvedimento di carcerazione portava la firma del procuratore Biagio Mazzeo ed era stato emesso dalla Procura di Asti alle 12.45. La condanna definitiva, arrivata mercoledì 15 luglio dalla Cassazione, riguarda l’omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo, fatti del 28 aprile 2021. 🔗 Leggi su Open.online

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