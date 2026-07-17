Un uomo ha dichiarato di sperare nella grazia prima di entrare in carcere, criticando il presidente della Repubblica per aver graziato uno scafista condannato per aver ucciso 30 persone e una politica coinvolta in vicende giudiziarie. Ha affermato che il presidente dovrebbe riflettere sulla propria coscienza prima di concedere clemenza in casi controversi. La dichiarazione è stata rilasciata prima dell'ingresso in carcere dell'individuo.

«Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza».Sono le parole di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che si è costituito nel carcere di Bollate, nel Milanese, dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere sparato e ucciso due rapinatori. Prima del suo ingresso in carcere Roggero ha parlato ai giornalisti ribadendo le sue convinzioni: «Mi aspetto una grazia. Questa mattina mia moglie ha depositato una richiesta di grazia, ha richiesto anche una sospensione temporanea della pena però non è arrivata nessuna risposta in sette ore. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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© Video.corriere.it - Roggero prima di entrare in carcere: «Mi aspetto la grazia, Mattarella si metta una mano sulla coscienza»

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