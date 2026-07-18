Il legale di un libico coinvolto in un procedimento giudiziario ha dichiarato che il suo assistito non è uno scafista e che la Corte d'appello di Messina ha ammesso la revisione del caso. Ha inoltre respinto l'accusa di aver ucciso trenta persone, definendo tali affermazioni gravi e precisando che ogni procedimento giudiziario riguarda una singola vicenda. La discussione riguarda anche il caso di un altro imputato, Alaa Faraj.

«Affermare che il mio assistito è uno scafista che ha ammazzato trenta persone è un'affermazione piuttosto grave. Citare il caso di Alaa Faraj non è corretto, anche perché in ambito giudiziario ogni caso è a sé stante». Ribatte così Cinzia Pecoraro, l'avvocato palermitano di Alaa Faraj, il libico citato da Mario Roggero che, prima di entrare in carcere, aveva detto: «Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza». La replica dell'avvocato «Alaa, oltre ad aver ottenuto la grazia parziale dal presidente della Repubblica, ha ottenuto anche la sospensione dell'esecuzione della pena, che riguarda proprio la circostanza della messa in dubbio della sentenza di condanna – continua l'avvocato –. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Roggero e la grazia al libico Faraj, la replica del legale: «Non è uno scafista, la revisione è stata ammessa dalla Corte d'appello di Messina»

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