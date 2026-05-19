Dopo undici anni di detenzione, Alaa Faraj, noto anche come vincitore di un premio letterario, è stato rilasciato. Attualmente si apre un procedimento di revisione della condanna per il calciatore libico, condannato in passato come scafista. La decisione di scarcerarlo segue un lungo periodo di detenzione nelle carceri siciliane. Il processo di revisione giudiziaria è iniziato per valutare nuovamente la posizione legale del calciatore.

Alaa Faraj, vincitore della XXII edizione del Premio Terzani per il romanzo “Perché ero ragazzo” pubblicato da Sellerio, è stato scarcerato dopo undici anni trascorsi nelle carceri siciliane. La Corte d’Appello di Messina ha accolto l’istanza di revisione del processo e ha disposto la sua liberazione in attesa dell’udienza fissata per il prossimo ottobre. La vicenda giudiziaria. La vicenda giudiziaria riguarda il barcone nella cui stiva furono trovati i corpi di 49 persone morte per asfissia durante la traversata. Alaa Faraj, che all’epoca aveva vent’anni, era stato indicato come lo “scafista” sulla base di testimonianze definite frettolose e confuse nella ricostruzione diffusa dal Premio letterario internazionale Tiziano Terzani – Vicinolontano 2026. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Alaa Faraj scarcerato dopo dieci anni: al via il processo di revisione per il calciatore libico condannato come scafista

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