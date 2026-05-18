Alaa Faraj sarà liberato | ammessa revisione processo Era accusato di essere uno scafista della strage di Ferragosto

La Corte d’appello di Messina ha deciso di ammettere la revisione del processo nei confronti di un uomo di 31 anni, originario della Libia, condannato a trent’anni di carcere per la morte di 49 migranti durante la cosiddetta “strage di Ferragosto” del 2015. La decisione ha comportato la sospensione dell’esecuzione della condanna e la scarcerazione dell’imputato, mentre si attende una nuova valutazione giudiziaria sulla sua posizione. La revisione del procedimento si basa su un’istanza presentata dall’avvocato di parte.

La Corte d’appello di Messina ha dichiarato ammissibile la revisione del processo nei confronti del 31enne libico Alaa Faraj, condannato a trent’anni per la “strage di Ferragosto” (49 migranti morti nel 2015), sospendendo l’esecuzione della pena e disponendone la scarcerazione. Il nuovo giudizio è fissato per il 9 ottobre. A dicembre aveva ricevuto la grazia parziale da Mattarella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Alaa Faraj sarà liberatoHa trascorso 10 anni in carcere dopo essere stato accusato di essere uno “scafista”: la Corte d'appello di Messina ha ordinato la revisione del...

Detenuto all'Ucciardone e parzialmente graziato da Mattarella, Alaa Faraj sarà scarceratoAlaa Faraj, il calciatore trentenne che nel dicembre scorso è stato parzialmente graziato dal capo dello Stato Sergio Mattarella, verrà scarcerato.

Alaa Faraj sarà liberato: ammessa revisione processo. Era accusato di essere uno scafista della strage di FerragostoLa Corte d’appello di Messina ha dichiarato ammissibile la revisione del processo nei confronti del 31enne libico Alaa Faraj, condannato a trent’anni ... fanpage.it

Alaa Faraj sarà liberatoHa trascorso 10 anni in carcere dopo essere stato accusato di essere uno scafista: la Corte d'appello di Messina ha ordinato la revisione del processo ... ilpost.it