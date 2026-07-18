Giuseppe Conte ha commentato le recenti polemiche sulla vicenda di un gioielliere coinvolto in un episodio di furto. L'ex premier ha accusato alcuni di sfruttare la situazione per scopi sensazionalistici, definendo il comportamento come sciacallaggio. Ha precisato che la questione non riguarda la legittima difesa, ma si concentra sulle modalità con cui alcuni cercano di trarre vantaggio dalla vicenda.

"Fanno a gara a chi primeggia nello sciacallaggio sul caso del gioielliere, per cui non c'entra nulla la legittima difesa": Giuseppe Conte lo ha scritto sul suo profilo X attaccando i partiti di centrodestra che si sono schierati in favore di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio in provincia di Cuneo il 28 aprile 2021. "Dopo avere fallito sulla sicurezza, con una criminalità che dilaga dappertutto, hanno trovato la ricetta furba per scaricare sui cittadini la responsabilità: cari cittadini, procuratevi un’arma e fatevi giustizia da soli", ha proseguito il leader pentastellato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roggero, Conte: "Sciacallaggio, non c'entra nulla la legittima difesa"

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