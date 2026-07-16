Nel 2003, un tabaccaio è stato assolto dopo aver ucciso un ladro che aveva tentato di svaligiare il negozio. Nel 2015, un uomo è stato condannato per aver sparato a un ladro che aveva infranto una finestra di casa. Recentemente, un altro caso ha visto un cittadino difendersi con un’arma da fuoco contro un’aggressione. La legittima difesa continua a dividere l’opinione pubblica, con opinioni contrastanti sulla legittimità delle azioni e sui rischi legali.

Mario Roggero è l'ultimo di una serie di cronache che fanno discutere. Nel 2003 il caso del tabaccaio Giovanni Petrali, nel 2015 quello dell'oste lodigiano Mario Cattaneo ma anche quello del benzinaio Graziano Stacchio, nel 2018 la vicenda di Fredy Pacini, titolare di un'officina, fino ai casi più recenti, il macellaio Francesco Putortì (2024) e il gioielliere cuneese Mario Roggero (2021), condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere. Storie emblematiche, le cui sentenze sulla legittima difesa insegnano che a fare la differenza è il momento in cui si reagisce e in che modo è percepito il pericolo.Il verdetto... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Da Stacchio a Roggero: quando la legittima difesa divide l'opinione pubblica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mario Roggero condannato in Cassazione, quando la vittima diventa imputato: una riflessione sulla legittima difesa

“La difesa è sempre legittima”: i comitati di Fiumicino si mobilitano per Mario RoggeroOggi a Fiumicino si è svolta un’iniziativa di solidarietà a favore di un uomo condannato a quasi 15 anni di carcere.

Si parla di: Caso Roggero: perché la Cassazione ha confermato la condanna.

Salvini derubato da Vannacci: il gioielliere Roggero sceglie FnIl segretario della Lega aveva costruito intorno al caso Roggero lo slogan elettorale la difesa è sempre legittima. Ma Futuro nazionale con l'odg a firma Ziello ha superato il Corroccio. Da allora, ... ilfoglio.it

Caso Roggero, Zancan sbotta con Parenzo: I rapinatori? Non me ne frega un c...Il caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane-Cavour condannato in primo grado a 17 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori fuori dal suo negozio, continua a far discutere. Nella puntata ... iltempo.it