Bernardini De Pace umilia Flotilla | Fott*** che orrore andate a lavorare
Durante una recente dichiarazione, un avvocato ha rivolto pesanti critiche a un gruppo di attivisti, usando espressioni offensive e commenti duri. Ha affermato che il gruppo dovrebbe cambiare nome e ha descritto i membri come falsi, provocatori e aggressivi, sottolineando che non li considera persone con un lavoro o motivazioni valide. Le sue parole hanno suscitato reazioni e discussioni sui social e tra gli osservatori.
"La Flotilla? Dovrebbe chiamarsi Fottiglia ", "Pro pal? Pro palle altro che .", "Difenderli? Mi fanno orrore, neanche per un milione di euro, sono falsi, provocatori, aggressivi, scappati di casa che non hanno niente da fare, non hanno un lavoro". A parlare è Annamaria Bernardini De Pace, ospite del programma radiofonico La Zanzara. Ai microfoni di Giuseppe Cruciani e David Parenzo, l'avvocato si è lasciata andare: "Io fascista? Assolutamente no, amo Che Guevara, era un bell’uomo, me lo sarei fatto, oggi non c’è un uomo che mi fa sangue. Le donne? Sono più brave a uccidere degli uomini, spesso usano il veleno. Femminicidi? Non sopporto questo termine, oggi sono gli uomini a essere in pericolo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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