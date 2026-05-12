Bernardini De Pace umilia Flotilla | Fott*** che orrore andate a lavorare

Durante una recente dichiarazione, un avvocato ha rivolto pesanti critiche a un gruppo di attivisti, usando espressioni offensive e commenti duri. Ha affermato che il gruppo dovrebbe cambiare nome e ha descritto i membri come falsi, provocatori e aggressivi, sottolineando che non li considera persone con un lavoro o motivazioni valide. Le sue parole hanno suscitato reazioni e discussioni sui social e tra gli osservatori.

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