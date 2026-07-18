Roggero ancora nessun risarcimento pronti a pignorare | parti civili all' attacco

Da liberoquotidiano.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roggero non ha ancora effettuato alcun pagamento di risarcimento. Le parti civili annunciano che sono pronte a iniziare pignoramenti, poiché l'imputato possiede diverse proprietà. L’avvocato delle parti ha confermato che, al momento, non ci sono state somme versate e che si stanno preparando a procedere con le azioni legali per recuperare eventuali crediti.

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"Roggero non ha ancora versato nulla. Molto probabilmente partiremo con i pignoramenti, ha diverse proprietà": a dirlo l'avvocato Giuseppe Roberto Caruso, parlando delle provvisionali che Mario Roggero, condannato per l'omicidio di due rapinatori fuori dalla sua gioielleria di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo, dovrebbe versare - secondo la sentenza - alle parti civili. Durante il processo, Caruso aveva rappresentato la compagna e le figlie di Giuseppe Mazzarino, il 58enne torinese ucciso insieme al complice Andrea Spinelli, 44enne di Bra. Si sono costituiti contro il gioielliere anche la madre e i fratelli di Mazzarino, la famiglia di Spinelli, il patrigno di quest'ultimo e Alessandro Modica, l'autista ferito dopo la rapina, unico superstite della banda di malviventi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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