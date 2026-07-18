Caso Roggero le parti civili denunciano | Nessun risarcimento ricevuto pronti a pignorare

Da fanpage.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le parti civili nel caso Roggero accusano che non è stato ancora versato alcun risarcimento e annunciano la possibilità di avviare pignoramenti. L’avvocato delle vittime ha dichiarato che l’imputato possiede diverse proprietà, il che potrebbe facilitare il recupero delle somme dovute. La situazione resta in attesa di eventuali azioni legali concrete, mentre non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità dei pignoramenti.

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Caso Mario Roggero, l'avvocato delle parti civili Giuseppe Roberto Caruso denuncia: "Non ha ancora versato alcun risarcimento. Molto probabilmente partiremo con i pignoramenti, ha diverse proprietà". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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