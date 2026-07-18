Caso Roggero le parti civili denunciano | Nessun risarcimento ricevuto pronti a pignorare

Notizia in breve

Le parti civili nel caso Roggero accusano che non è stato ancora versato alcun risarcimento e annunciano la possibilità di avviare pignoramenti. L’avvocato delle vittime ha dichiarato che l’imputato possiede diverse proprietà, il che potrebbe facilitare il recupero delle somme dovute. La situazione resta in attesa di eventuali azioni legali concrete, mentre non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità dei pignoramenti.