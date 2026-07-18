Roccaforte del Greco precipita lungo un dirupo alla Cascata del Maesano | salvato con l' elicottero dei Vigili del Fuoco

Oggi a Roccaforte del Greco un uomo di 49 anni è caduto lungo un dirupo vicino alla Cascata del Maesano. È rimasto ferito e sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che lo hanno recuperato con un elicottero. La zona è stata raggiunta dagli operatori che hanno prestato soccorso e stabilizzato il ferito. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara.

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi a Roccaforte del Greco, dove un uomo di 49 anni è rimasto ferito dopo essere scivolato lungo un dirupo nella zona della Cascata del Maesano. L'incidente è avvenuto in un'area particolarmente difficile da raggiungere, caratterizzata da vegetazione fitta e da un terreno impervio, circostanza che ha reso necessario l'impiego di un elicottero dei Vigili del Fuoco. L'uomo ha riportato diversi traumi e alcune fratture agli arti inferiori. Le sue condizioni hanno richiesto un intervento di soccorso particolarmente delicato e coordinato tra più componenti del sistema di emergenza.... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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