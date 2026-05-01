Cade in un dirupo a Castiglione dei Pepoli salvato dai vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Castiglione dei Pepoli, nella zona di San Giacomo, per un soccorso in un’area di difficile accesso. Una persona era caduta in un dirupo a Capannelle ed è stata recuperata mediante un’operazione che ha richiesto l’uso di tecniche di speleo-alpinismo. L’intervento è durato diverse ore e ha coinvolto diverse squadre specializzate.

Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi a Castiglione dei Pepoli, in località Capannelle, nella zona di San Giacomo, dove una persona è caduta in un dirupo ed è stata recuperata dai Vigili del Fuoco con un’operazione complessa che ha richiesto l’impiego di tecniche speleo-alpinistiche.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Cade in un dirupo, salvato dai vigili del fuocoCASTELFRANCO PIANDISCO’ – Intervento d’urgenza nella tarda mattinata di oggi (4 aprile) nel Comune di Castelfranco Piandiscò, dove i vigili del fuoco... Cade in un dirupo. Salvato nel buio dai vigili del fuocoSiena, 7 aprile 2026 – Intervento complesso la scorsa notte per salvare un uomo caduto in un profondo dirupo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incidente mortale sul lavoro in Valsesia, operaio cade in un dirupo davanti ai colleghi; Salerno: cade in un dirupo mentre raccoglie gli asparagi e muore; Cade in un dirupo mentre raccoglie asparagi: morto 52enne nel salernitano; Uomo cade da un dirupo e muore. Incidente sul lavoro, si indaga sulla dinamica. Cade in dirupo mentre raccoglie asparagi, muore nel SalernitanoUn uomo di circa 50 anni, originario di Teggiano, è morto dopo essere precipitato in un dirupo in un'area montana tra Sassano e Teggiano, nel Vallo di Diano (Salerno). (ANSA) ... ansa.it Crotone, 91enne cade in un dirupo e muore: a processo i vertici della Rsa da cui si era allontanatoSotto accusa la mancata vigilanza e il guasto al cancello automatico. Ammesse 14 parti civili, citati come responsabili anche la RSA e l'assicurazione ... catanzaro.gazzettadelsud.it Eitan Bondì ai domiciliari, cade l'accusa di duplice tentato omicidio: "Mi vergogno per quello che ho fatto" ift.tt/Woh203k x.com Avellino, cade albero nel Parco: tanto spavento, ma nessun danno http://www.stiletv.it/news/118652/ - facebook.com facebook