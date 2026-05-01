Cade in un dirupo per 6 metri salvato dai vigili del fuoco

Un incidente si è verificato sull'Appennino bolognese, dove un uomo è caduto da un'altezza di circa sei metri in un dirupo. I vigili del fuoco sono intervenuti in zona e sono riusciti a recuperarlo, portandolo in salvo. Nessuna altra persona coinvolta e ancora in fase di accertamento le cause della caduta.

Bologna, 1 maggio 2026 – Cade in un dirupo per sei metri, recuperato e messo in salvo dai vigili del fuoco sull'Appennino bolognese. L’intervento di soccorso è avvenuto nel comune di Castiglione dei Pepoli, località Capannelle (San Giacomo di Castiglione dei Pepoli). Sul posto è intervenuta la squadra di Castiglione dei Pepoli, coadiuvata dal nucleo S.A.F. (Speleo-Alpino-Fluviale) di Bologna e dal Reparto Volo di Bologna. L’uomo, caduto in crepaccio di circa 6 metri e che avrebbe riportato un probabile trauma al bacino nella caduta, è stato raggiunto dalle squadre e con tecniche speleo-alpinistiche recuperata ed affidata ai sanitari. L’uomo è stato posizionato sulla barella e recuperato con un ancoraggio a monte fino a un luogo idoneo all'evacuazione tramite verricello da parte dell'elicottero.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cade in un dirupo per 6 metri, salvato dai vigili del fuoco Notizie correlate Cade in un dirupo a Pietra di Fonte a una profondità di 40 metri: salvato dai vigili del fuocoSul posto, nel territorio di Roccella Ionica, insieme ai pompieri in azione anche gli specialisti del nucleo speleo-alpino-fluviale, che grazie al... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incidente mortale sul lavoro in Valsesia, operaio cade in un dirupo davanti ai colleghi; Salerno: cade in un dirupo mentre raccoglie gli asparagi e muore; Cade in un dirupo mentre raccoglie asparagi: morto 52enne nel salernitano; Uomo cade da un dirupo e muore. Incidente sul lavoro, si indaga sulla dinamica. Cade in un dirupo per 6 metri, salvato dai vigili del fuocoL’intervento di soccorso è avvenuto nel comune di Castiglione dei Pepoli, località Capannelle. Sul posto anche il personale sanitario del 118 e i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino ... msn.com Cade in dirupo mentre raccoglie asparagi, muore nel SalernitanoUn uomo di circa 50 anni, originario di Teggiano, è morto dopo essere precipitato in un dirupo in un'area montana tra Sassano e Teggiano, nel Vallo di Diano (Salerno). (ANSA) ... ansa.it Cade in un dirupo a Castiglione dei Pepoli, salvato dai vigili del fuoco x.com Primo piano | Cade dalla tettoia e fa un volo di due metri: trauma cranico per un 51enne - facebook.com facebook