L'acquisto di robot tagliaerba per i parchi pubblici della Bassa Reggiana ha comportato costi superiori alle stime iniziali. I consiglieri comunali hanno sollevato dubbi sulla gestione della procedura di acquisizione, chiedendo chiarimenti su eventuali spese extra e modalità di acquisto. La questione riguarda il modo in cui sono stati spesi i fondi pubblici e le procedure adottate per l'acquisto dei robot.

Come è stata gestita l’acquisizione dei robot tagliaerba da usare nei parchi pubblici dei Comuni della Bassa Reggiana? Lo chiedono i consiglieri comunali dell’Unione – Cristina Fantinati, Elisa Rodolfi e Annamaria Ribezzo – segnalando come la fornitura dei quindici robot ’giardinieri’ ha comportato una spesa (Iva compresa) di quasi 145 mila euro, a cui aggiungere pure i costi di configurazione, installazione e assistenza. "Ma perché – chiedono dalle opposizioni – l’incarico è stato affidato tramite trattativa diretta con un unico operatore? Sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione operano diversi rivenditori locali in grado di fornire gli stessi robot oggetto dell’affidamento, applicando anche sconti commerciali dell’11% rispetto ai prezzi di listino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Robot giardinieri, è polemica: "Costi più alti del previsto"

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