Comolli ha annunciato che la Juventus potrebbe vendere più giocatori del previsto per ridurre i costi e aumentare le entrate, con il difensore Bremer indicato come possibile protagonista di una cessione. In contrasto, il Milan ha avviato una rivoluzione interna dopo la mancata qualificazione in Champions League, mentre la Juventus mantiene invariato il suo assetto dirigenziale e nessuna modifica è stata annunciata all’area sportiva.

In casa Milan c’è stata una rivoluzione dopo la mancata qualificazione in Champions League, mentre in casa Juventus la situazione è totalmente differente: nessun “via tutti”, nessun cambio alla guida dell’area sportiva. La nuova stagione della Juventus sarà affidata a Damien Comolli e Luciano Spalletti, che rimarrà in panchina. A fare chiarezza è stato proprio l’amministratore delegato bianconero in un incontro con i media: “Tutto quello che abbiamo fatto è stato condiviso. Luciano è coinvolto sul mercato, dà le indicazioni sui giocatori e lavora a stretto contatto con Ottolini. L’ho scelto io e ho deciso che rinnovasse il contratto. Ma lavoriamo insieme da sette mesi dunque possiamo crescere insieme e migliorare nel nostro lavoro comune”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Juventus, l’allarme di Comolli: “Ci sarà una cessione in più del previsto per fare cassa e abbassare i costi”. L’indiziato è Bremer

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