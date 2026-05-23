Carburanti sconto dimezzato | costi più alti per il pieno
Il governo ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che riduce da 30 a 15 centesimi per litro lo sconto sui carburanti. La misura, entrata in vigore il 22 maggio 2026, comporta un aumento dei costi per i consumatori rispetto alle precedenti agevolazioni. La riduzione dello sconto si applica ai carburanti come benzina e diesel, influendo sui prezzi alla pompa. La norma rimarrà in vigore fino a una data non ancora stabilita.
“Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 22.05.2026 del decreto varato ieri dal governo recante “Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali”, lo sconto sulle accise del gasolio si dimezza passando, considerata anche l’Iva che pesa sui carburanti, da 24,4 a 12,2 centesimi di euro al litro, portando un pieno di diesel a costare 6,1 euro in più”. I calcoli arrivano dal Codacons, che sottolinea come la riduzione dello sconto fiscale riporti l’Italia ai primi posti in Europa per il prezzo del gasolio più caro. “In base al decreto del... 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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