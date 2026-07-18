Robin Hood la delibera che autorizza l' uso di arco e frecce contro i cinghiali

Da napoli.corriere.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Senato ha approvato un disegno di legge sulla caccia che permette l'uso di arco e frecce contro i cinghiali. La normativa mira a modificare le regole esistenti per trovare un equilibrio tra tutela ambientale e attività venatoria, introducendo maggiori possibilità di caccia.

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Il Senato ha approvato il DDL in tema di caccia, finalizzato – si legge – a ridefinire «il delicato equilibrio» tra protezione della natura e attività umane, introducendo una «maggiore flessibilità nell’esercizio venatorio». E come ci si propone di raggiungere questo nobile obiettivo? Sentite un po’: estendendo la caccia ai nuovi territori, assoggettando i demani forestali alla programmazione venatoria regionale e infilandoci dentro anche il demanio marittimo. Un po’ come combattere l’abuso edilizio autorizzando condoni a gogò. Di più: i proprietari terrieri non potranno più vietare l’accesso ai cacciatori per motivi etici (cioè: neanche in casa tua puoi impedire a un Rambo dei poveri di sconfinare per massacrare una povera bestia). 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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