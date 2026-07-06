Provincia di Trento | si potrà andare a caccia di cinghiali con arco e frecce Enpa | Scelta che sembra uscita da un film dell’orrore

In provincia di Trento si potrà praticare la caccia ai cinghiali usando arco e frecce, in aree dove i fucili sono sconsigliati per il rumore. Per partecipare sarà necessario ottenere una licenza apposita. La scelta ha suscitato reazioni critiche, con l’Enpa che ha definito la decisione come “uscita da un film dell’orrore”. La sperimentazione riguarda zone specifiche e non include l’uso di armi da fuoco.

La Provincia di Trento sperimenta la caccia ai cinghiali con arco e frecce in aree dove i fucili non sono "apprezzati" per il rumore che fanno. Per svolgere questo tipo di attività venatoria servirà una licenza specifica. L'Enpa protesta, denunciando maggiori sofferenze per gli animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Estratto del video che uscirà sulla caccia alla Poiana.

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