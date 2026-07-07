In Trentino, è stata approvata un’ordinanza che permette di abbattere i cinghiali con gli archi, oltre alle normative su orsi e lupi. La misura si inserisce nelle azioni della provincia contro le specie considerate dannose per l’uomo e l’agricoltura. La decisione arriva dopo numerosi tentativi di regolamentare la presenza di questi animali, alcuni dei quali sono stati bloccati dal Tar. La nuova disposizione rappresenta una modifica nelle modalità di gestione della fauna selvatica.

Dopo gli orsi e i lupi, in Trentino è venuta l’ora dei cinghiali. In quella caccia perenne alle specie che creano rischi all’uomo e danni alle attività agricole o all’allevamento, di cui la Provincia autonoma di Trento è diventata protagonista (anche se è stata bloccata in molti casi dal Tar), si apre una fase nuova e piuttosto particolare. Una delibera della Giunta Fugatti ha lanciato un programma sperimentale di caccia al cinghiale, a partire dal 2027, con l’utilizzo non di armi da fuoco, ma di archi e frecce. Tanto è bastato perché il provvedimento sia stato battezzato, con una certa approssimazione storica, “ ordinanza Robin Hood ”.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trentino, non solo orsi e lupi: ecco “l’ordinanza Robin Hood”, che permette di ammazzare i cinghiali con gli archi

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