No a Robert Smith l’Halftime Show della finale dei Mondiali non va proprio giù
Robert Smith dei Cure ha espresso disappunto per lo spettacolo di metà tempo previsto durante la finale dei Mondiali, curato da Chris Martin. La sua opinione è che l’evento non gli piaccia e abbia un’opinione negativa sulla performance. La finale si svolgerà domenica 19 luglio e l’Halftime Show è al centro delle sue critiche.
A voler essere delicati, potremmo dire che Robert Smith dei Cure non sembrerebbe vedere di buon occhio l’ Halftime Show curato da Chris Martin per la finale della Coppa del Mondo FIFA, che si svolgerà domani, domenica 19 luglio. Per la prima volta nella sua storia, la partita conclusiva del torneo ospiterà uno spettacolo nell’intervallo, della durata di undici minuti sui quindici complessivi a disposizione per la pausa. Le emittenti, tuttavia, prevedono che la pausa totale possa protrarsi fino a trenta minuti, violando così i regolamenti stessi della FIFA. La decisione è stata aspramente criticata, così come l’introduzione dei cosiddetti “hydration breaks” durante il primo e il secondo tempo, spesso fischiata dai tifosi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Segui gli aggiornamenti su Mondiali.
Lets Be Honest About Kid Rock Halftime Show for Turning Point USA
Notizie e thread social correlati
I BTS, Madonna e Shakira protagonisti dell’halftime show della finale dei mondialiDurante la finale dei prossimi Mondiali di calcio, lo spettacolo di metà partita vedrà protagonisti artisti di fama internazionale.
La finale dei Mondiali come il Super Bowl: primo halftime show della storiaPer la prima volta nel 2026, la finale dei Mondiali di calcio includerà un halftime show, simile a quello del Super Bowl.
Argomenti più discussi: Robert Smith dei Cure attacca lo spettacolo dell’intervallo del Mondiale; Robert Smith dei Cure contro l’halftime show dei Mondiali; I Rolling Stones non hanno più niente da dimostrare; Robert Smith dei Cure attacca la Fifa per l’halftime show dei Mondiali. Nel mirino Trump e Infantino.
La Robert Smith charrúa no pifia una sola coma, ni una x.com
Non tutti aspettano con entusiasmo lo show dell’intervallo della finale dei Mondiali: Robert Smith dei Cure critica lo spettacolo in stile Super Bowl annunciato dalla FIFA per domenica. facebook
No, a Robert Smith l’halftime show della finale dei Mondiali non va proprio giùA voler essere delicati, potremmo dire che Robert Smith dei Cure non sembrerebbe vedere ... msn.com
Quali sono alcuni dei momenti salienti del tuo album? reddit