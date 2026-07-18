Robbie Williams canta Wonderwall dopo Inghilterra-Norvegia | il video con la figlia diverte e diventa virale

Dopo la partita tra Inghilterra e Norvegia, Robbie Williams ha cantato Wonderwall accompagnato dalla figlia. Il video della scena è diventato virale, attirando numerose visualizzazioni sui social media.

Quando il calcio incontra la musica, in Inghilterra la colonna sonora non può che essere britpop. E quando un’icona pop come Robbie Williams decide di festeggiare una vittoria della nazionale, il risultato diventa inevitabilmente virale. È successo dopo la sofferta qualificazione dell’Inghilterra alle semifinali dei Mondiali 2026, quando l’ex Take That ha postato sui social un video che ha fatto impazzire i fan: lui, microfono improvvisato in mano, che canta Wonderwall degli Oasis insieme alla moglie Ayda Field e alla figlia Coco. Il momento catturato nel filmato arriva al termine di una partita tutt’altro che scontata. L’Inghilterra ha battuto la Norvegia per 2 a 1 solo dopo i tempi supplementari, grazie a una doppietta di Jude Bellingham che ha ribaltato il vantaggio iniziale firmato da Andreas Schjelderup. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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