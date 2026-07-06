Mondiali 2026 l' Inghilterra canta Wonderwall sotto la curva

Da lapresse.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Festa sotto la curva dei tifosi per l’ Inghilterra sulle note di “Wonderwall” degli Oasis, dopo che la squadra di Tuchel ha staccato il pass per i quarti di finale del Mondiale 2026, superando il Messico per 3-2 allo stadio Azteca. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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DE ARREPIAR O MOMENTO DOS JOGADORES DA INGLATERRA CANTANDO WONDERWALL COM TORCIDA NA CLASSIFICAÇÃO

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