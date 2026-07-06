Mondiali 2026 l' Inghilterra canta Wonderwall sotto la curva
Festa sotto la curva dei tifosi per l’ Inghilterra sulle note di “Wonderwall” degli Oasis, dopo che la squadra di Tuchel ha staccato il pass per i quarti di finale del Mondiale 2026, superando il Messico per 3-2 allo stadio Azteca. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Segui gli aggiornamenti su Mondiali.
DE ARREPIAR O MOMENTO DOS JOGADORES DA INGLATERRA CANTANDO WONDERWALL COM TORCIDA NA CLASSIFICAÇÃO
Notizie e thread social correlati
Magia ai Mondiali: l’Inghilterra vince e parte “Wonderwall”, Kane e Bellingham si commuovono guardando i tifosi – VideoL’Inghilterra ha vinto una partita ai Mondiali e i giocatori Kane e Bellingham si sono commossi guardando i tifosi, mentre Anthony Gordon cantava a...
L’Inghilterra elimina il Messico, la festa da brividi con Wonderwall che scaccia la maledizione dell’Azteca – Il videoL’Inghilterra ha eliminato il Messico ai quarti di finale del Mondiale 2026, vincendo 3-2 in una partita giocata con un'ora di ritardo a causa del...
Temi più discussi: Il percorso dell'Inghilterra verso la finale dei Mondiali: ottavi contro il Messico, scenari del tabellone, calendario e altro; Mondiali di Calcio 2026 2026 - Messico - Inghilterra 2-3: Highlights - Video; Mondiali 2026, Messico - Inghilterra 2-3, la sintesi della partita; Mondiali 2026, Harry Kane è il più grande calciatore della storia dell'Inghilterra? I numeri dicono di sì.
MONDIALI 2026 - L'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale ift.tt/tVGC8Dw x.com
Mentre il Messico sogna i quarti ai Mondiali 2026 contro l’Inghilterra, riemergono i palloni di 3.700 anni fa che decidevano la vita e la morte. Cosa erano le sfere che saltavano da sole e che spaventarono gli europei e come venivano realizzate L'articolo co facebook
Mondiali: l'Inghilterra sfata il tabù Azteca e vai ai quarti, Messico koSfatato il tabù dell'Azteca. L'Inghilterra espugna lo stadio messicano e realizza quella che, per il quotidiano britannico The Guardian, è la migliore vittoria a eliminazione diretta dell'Inghilterra ... ansa.it
Mondiali 2026, L'Inghilterra vince contro il Messico 3-2 e va ai quarti di finale. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Mondiali 2026, L'Inghilterra vince contro il Messico 3-2 e va ai quarti di finale. LIVE ... tg24.sky.it
Quale squadra stai supportando ai Mondiali 2026? reddit